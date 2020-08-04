«ДНР» сообщила о 44 заболевших и одном умершем из-за COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 3 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 44 новых случая коронавирусной болезни. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Кроме того, умерла женщина в возрасте 84 лет, у которой коронавирус диагностировали ранее.



За сутки «с дважды отрицательным тестом выписано» 18 человек.



Подчеркивается, что шесть случаев заболевания коронавирусом обнаружены у прибывших из Украины 20 июля и десять случаев — у прибывших 27 июля. Также два случая заболевания COVID-19 выявлены у прибывших из России. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у людей, которые контактировали с заболевшими ранее, из них 6 медицинских работников.



В «ДНР» уточнили, что 2 августа лаборатория находилась на санобработке, поэтому 3 августа исследования проводились в две смены, в том числе с учетом предыдущих суток.



За все время пандемии «ДНР» признает 1829 случаев COVID-19. Из них 854 человека уже выздоровели, а 107 — умерли. Продолжают болеть 868 пациентов.

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 905 случаев коронавируса.