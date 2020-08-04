В ВСУ за сутки выявили 16 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Командование Медсил ВСУ.



Один военнослужащий госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона. Состояние его здоровья удовлетворительное.



Еще 15 человек лечатся дома (Киевская область — 1 военнослужащий и 3 работника ВСУ, Одесская область — 2 военнослужащих, Ровенская область — 1 работник ВСУ, Черниговская область — 1 военнослужащий, Житомирская область — 5 работников ВСУ, Хмельницкая область — 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.



По состоянию на 4 августа коронавирусом в ВСУ болеет 221 человек. С начала пандемии 640 человек выздоровели, летальных случаев — 5.