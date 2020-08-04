Водоснабжение Марьинки и Красногоровки: сделан еще один шаг

Началась проработка вопроса строительства фильтровальных станций для прифронтовых Марьинки и Красногоровки. Об этом сообщает министерство по делам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Там напомнили, что на прошлой неделе Донецкую область посетил вице-премьер, глава ведомства Алексей Резников. «По результатам поездки, уже прорабатывается вопрос по разработке проектно-сметной документации на строительство городских фильтровальных станций для Марьинки и Красногоровки», — отмечается в сообщении.



Резников отметил, что Красногоровка и Марьинка с население в 10 и 20 тысяч человек из-за конфликта «живут без едва ли не самого главного для жизни — без воды».



«При том, что проект водообеспечения есть: 52 миллиона гривен, два населенных пункта — это более, чем реально, и он должен быть реализован. Мы же говорим о людях, мы говорим о том, что государство должно заботиться о своих гражданах», — подчеркнул вице-премьер.



Также в ходе визита Резникова обсуждался вопрос реконструкции газораспределительной станции «Марьинка». Рассматривается возможность вынесения на рассмотрение Трехсторонней контактной группы вопросов обеспечения безопасности, мониторинга и верификации режима прекращения огня, а также возможности создания Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ «зеркального коридора» и/или «зеркальных постов наблюдения» во время выполнения реконструкции.



В Минреинтеграции обещают, что будут разработаны предложения относительно предоставления государственной субвенции на восстановление в 2021 году домов в Марьинке и Красногоровке, которые были повреждены в результате боевых действий.