Лукашенко заявил об отказе России от «братских отношений»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия боится потерять Беларусь и уже отказалась от «братских отношений». Об этом он сказал в своем послании парламенту накануне президентских выборов, которые состоятся в воскресенье.



«Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось близких союзников», — заявил Лукашенко.



При этом он подчеркнул, что Россия останется союзником Беларуси, но добавил: «Россия поменяла братские отношения с нами на партнерские. Напрасно!».



Лукашенко заявил, что Беларусь «не дружит с кем-то против кого-то». «Мы за многовекторность — последовательную внешнюю политику», — пояснил он. Президент Беларуси пообещал, что его страна будет строить отношения с Западом, Китаем, своими соседями и странами «дальней дуги».



Также президент Беларуси заявил, что в первые месяцы конфликта на Донбассе его страна «приютила» около 150 тысяч украинских граждан.