«Легенда и вранье». Лукашенко прокомментировал заявления Москвы о задержанных наемниках

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «легендой» и «враньем» позицию российских властей о том, что задержанные в Минске 33 гражданина России направлялись в Стамбул.



«Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию, эти люди дали показания и были направлены специально в Беларусь, команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул — это легенда», — сказал он во время послания парламенту.



Также Лукашенко заявил, что задержанные «рассказали все». «Прекратите врать и месить всякую мешанину в СМИ. Вы же уже опозорились», — призвал он.



Президент Беларуси сообщил, что сегодня ему поступила информация «о еще одном отряде, который переброшен на юг». «Когда идет уборка [урожая], мы должны бегать и ловить их по лесам. Мы же их всех отловим», — подчеркнул Лукашенко.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона утверждает, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



Украинская сторона огласила подозрения 28 бойцам ЧВК «Вагнера», их хотят экстрадировать из Беларуси.



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