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Россия хочет видеть «своих» представителей в руководстве ОБСЕ

04 августа 2020, 14:30

Россия хочет видеть «своих» представителей в руководстве ОБСЕ

Россия намерена не допустит ситуации, когда все исполнительные должности в ОБСЕ находятся в руках представителей Запада. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Мы со стороны СНГ будем активно добиваться справедливого географического распределения этих постов, о чем, напомню, в 2017 году на неформальном заседании министров в Мауэрбахе при австрийском председательстве министр иностранных дел России Сергей Лавров совершенно четко дал понять, что такой ситуации, когда во главе всех институтов ОБСЕ стоят представители Запада, такой ситуации Россия больше не допустит», — сказал он в ходе онлайн-брифинга.

Лукашевич считает, что страны — участники СНГ имеют большой шанс выдвинуть своего кандидата на пост генерального секретаря ОБСЕ.

Отметим, что Украина приостановила свое участие в СНГ после аннексии Крыма Россией и агрессии на Донбассе.

«Впереди очень ответственный момент по выбору нового генсека. Напомню, процедурно конкурс должен завершиться 18 сентября, после чего начнется отбор и прослушивание кандидатов, которые заявились. На мой взгляд, у СНГ сейчас очень хорошие возможности выдвинуть кандидатов на этот пост и закрепить за собой лидирующие позиции в системе институтов организации», — сказал российский представитель.

По мнению Лукашевича, в СНГ есть не менее выдающиеся политики, которые хорошо знают ОБСЕ, историю этой организации, «работали по различным направлениям и вполне могли бы дать новые вкусовые ощущения для работы этого общеевропейского института».

Он также напомнил, что за все время существования ОБСЕ в руководящих структурах не было ни одного представителя СНГ. «Разве это справедливо? Конечно, нет. Мы имеем право претендовать, если не на все четыре, то, по крайней мере, на некоторые должности, за что, безусловно, поборемся со всей революционной решительностью», — подчеркнул Лукашевич.

Представитель России считает, что в этой международной организации «сотрудничество и диалог в последние годы заменены оголтелой русофобией, конфронтацией по всем углам».

ОБСЕ принимает активное участие в урегулировании конфликта на Донбассе. В частности, представители организации модерируют переговоры в Трехсторонней контактной группе. Также в регионе работает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

ТЕГИ

Организации
ОБСЕ
Места
Россия

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