Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее приехал Медведчук

В аннексированный Крым прибыл самолет из авиапарка президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Наші гроші» со ссылкой на данные сервиса FlightRadar.



Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня. Авиалайнер входит в летный отряд президента России. До 2003 года он был основным самолетом для российского лидера, а сейчас используется в качестве резервного.



На сайте Кремля сообщается лишь, что президент Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В разделе «поездки» на сайте президента РФ указано, что в последний раз он был в аннексированном Крыму 20 июля. Тогда этот визит осудил МИД Украины.



При этом 2 августа на полуостров из Киева приехал народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, который является кумом Путина. В пресс-службе политика заявили, что Медведчук с семьей прибыл туда на отдых.



7 августа у Виктора Медведчука — день рождения.



У него есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза. В 2012 году туда приезжал в гости Путин.