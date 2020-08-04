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Боевики дважды стреляли из гранатометов с начала суток

04 августа 2020, 14:52

Боевики дважды стреляли из гранатометов с начала суток

С начала суток боевики дважды стреляли из подствольных гранатометов на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Так, на Луганском направлении после шести часов утра один выстрел раздался вблизи Майорска. А на Донецком — в половине третьего ночи противник совершил один выстрел в направлении населенного пункта Пески», — сообщил во время ежедневного брифинга полковник, спикер ведомства Максим Праута.

Украинские военные ответный огонь не открывали.

На Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

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