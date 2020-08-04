В Лисичанске представили главу военно-гражданской администрации

Главой военно-гражданской администрации города Лисичанск стал Александр Заика. Его официально представил председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает «Суспільне».



Александр Заика родился в 1980 году в Мариуполе, окончил Мариупольский гуманитарный институт Донецкого национального университета. Работал в налоговой службе и прокуратуре Донецкой области. Согласно декларации Заики, он также находится на военной службе и получает выплаты от воинской части.



В собственности нового главы Лисичанской ВГА имеется автомобиль Nissan Almera 2006 года. Его жена владеет квартирой в Мариуполе и автомобилем Hyundai Elantra 2014 года.

27 июля президент Владимир Зеленский подписал указ о создании военно-гражданской администрации Лисичанска.



На следующий день глава государства подписал указ о создании военно-гражданской администрации Северодонецка.



Первые военно-гражданские администрации появились в Донецкой и Луганской областях в 2015 году. ВГА создается решением президента Украины, если органы местного самоуправления не осуществляют свои функции в тчение длительного времени.



Городской совет Лисичанска полгода не мог собраться на сессию.





