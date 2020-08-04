В Мариуполе умерла двухлетняя девочка. Ее госпитализировали с телесными повреждениями

В Мариуполе умерла двухлетняя девочка, которую госпитализировали в бессознательном состоянии с телесными повреждениями. Об этом сообщает Центральный отдел полиции города.



Информация о предоставлении медицинской помощи девочке поступила в полиции в субботу, 1 августа. В больницу обратилась мать, которая сообщила, что дочь плохо дышит.



«На теле ребенка были обнаружены телесные повреждения, их происхождения сейчас устанавливается. Диагноз уточняется», — отмечается в сообщении.



Для установления обстоятельств происшествия в больницу прибыли инспектор ювенальной превенции и участковый офицер. Родителей пригласили в отделение полиции.



Уточняется, что девочка находилась в реанимации в тяжелом состоянии. Ребенок умер 3 августа в 21:15.



Сейчас открыто два уголовных производства, предварительная квалификация — часть 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.