«ДНР» возобновляет «пожарные» проверки из-за сгоревших полей

В отдельных районах Донецкой области будут возобновлены проверки пожарной безопасности из-за пожаров на полях с урожаем.



«В период уборки урожая 2020 года в Республике произошло семь пожаров хлебных массивов в Старобешевском, Тельмановском, Новоазовском, Амвросиевском районах и в городе Углегорске. Огнем уничтожено около 60 гектаров. По сравнению с прошлым годом количество пожаров не увеличилось», — приводит слова «министр чрезвычайных ситуация» группировки «ДНР» Алексея Кострубицкого сайт главы «ДНР» Дениса Пушилина.



Среди причин пожаров в докладе Пушилину Кострубицкий назвал нарушение правил пожарной безопасности при курении, поджог, последствия ведения боевых действий, неисправность уборочной техники. Также он добавил, что в отношение виновных были составлены административные протоколы.



При этом глава «МЧС» посетовал на запрет проведения проверок в период «режима повышенной готовности» из-за коронавируса.



«Сегодня мы выходим на ситуацию, когда уже можно будет возобновить проверки», — отреагировал Пушилин.

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории к середине июля пожары уничтожили около 2 тысяч тонн зерна.