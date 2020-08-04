Суд по делу подозреваемого в коррупции мэра Доброполья снова отложили

Судебное заседание по ряду уголовных дел, в которых городского голову Доброполья Андрея Аксенова обвиняют в коррупционных преступлениях, перенесено на 6 октября. Об этом сообщает ИА «Вчасно».



По данным агентства, новая прокурор была назначен за сутки до рассмотрения дела в суде, поэтому не успела ознакомиться с несколькими томами судебных материалов.



Учитывая отпуск Аксенова в сентябре, судья перенес заседание на 6 октября.



Андрея Аксенова обвиняют в подделке документов, использовании заведомо поддельных документов и завладением бюджетными средствами.



По данным правоохранителей, мэр города, пользуясь служебным положением, подписывал табели учета рабочего времени с ложной информацией об отработанным им количестве часов. Так Аксенов хотел скрыть факт своей регулярной отсутствия на работе для поездок в аннексирован Крым.



16 июня 2018 года стало известно, что Аксенова внесли в розыскную базу МВС. Однако с 4 июня данные о нем в базе нет.