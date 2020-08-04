Фокину предложили стать коммуникатором с людьми на Донбассе

Первому премьер-министру Витольду Фокину предложили заняться коммуникацией с жителями Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире «112 Украина» рассказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук.



«Ему [Витольду Фокину] и предлагается такая должность, координатор коммуникаций всех сторон. Часть людей Донбасса уехала в Украину, двое таких есть в составе украинской делегации ТКГ, есть люди, которые живут за пределами подконтрольной Украины территорий. Но там не все боевики, там есть гражданское общество, есть люди, которые по-другому думают, по-другому видят ситуацию, их нужно находить, общаться, договариваться», - отметил Кравчук.



В тоже время он подчеркнул, что украинским переговорщикам ехать на оккупированный Донбасс опасно, пока продолжаются военные действия.