В Луганской области задержали бывшего работника колонии «ЛНР»

На одном из блокпостов в Луганской области задержали бывшего сотрудника исправительной колонии группировки «ЛНР». Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.



«При проверке документов у пассажиров рейсового автобуса полицейские выявили 36-летнего жителя г. Сорокино (бывший г. Краснодон), который по базам данных значится как лицо, причастное к деятельности незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.



По словам задержанного, он в 2014 году устроился на работу в исправительную колонию в оккупированном Суходольске, где занимался техническим обеспечением. За это получал 10 тысяч российских рублей, а в 2015 году уволился оттуда из-за маленькой зарплаты.



Задержанный передан Службе безопасности Украины для проведения проверки.