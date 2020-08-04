По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области обнаружили еще семерых больных коронавирусом, среди которых одна медработница. Таким образом, число подтвержденных случаев COVID-19 на Донетчине выросло до 905. Из них 701 пациент уже излечился, а 12 человек умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 44 новых случая коронавирусной болезни. Кроме того, умерла женщина в возрасте 84 лет, которой ранее диагностировали COVID-19, заявили в группировке «ДНР». Всего «ДНР» признает 1829 случаев COVID-19. Из них 854 человека уже выздоровели, а 107 — умерли.



Политика



Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук считает, что Донбассу нужна свободная экономическая зона, чтобы провести восстановительнее этих регионов.



Россия намерена добиваться руководящих должностей для своих представителей в ОБСЕ.



Боевые действия



Международная кризисная группа пришла к выводу, что сторонам конфликта на Донбассе невозможно добиться полного прекращения обстрелов из-за разных подходов к будущему Донбасса и опасений того, что перемирие закрепит предпочтительные для противника результаты.



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