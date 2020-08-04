ОБСЕ зафиксировала нарушения режима тишины в Луганской области

Миссия ОБСЕ зафиксировала три нарушения режима прекращения огня в Луганской области 3 августа. В тоже время в Донецкой области СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима. Об этом сообщается в отчете миссии.



«1 неопределенный боеприпас в районе к северу от участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и 2 осветительные ракеты в районах к юго-западу от н. п. Кряковка (подконтрольный правительству, 38 км к северо-западу от Луганска)», - говорится в отчете.



С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода наблюдатели зафиксировали в общей сложности 246 нарушений режима прекращения огня.