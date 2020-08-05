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Штаб ООС заявил о новых нарушениях режима тишины на Донбассе

05 августа 2020, 08:20

Штаб ООС заявил о новых нарушениях режима тишины на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один обстрел. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Все обстрелы в штабе назвали провокационными, в результате которых украинские военные не пострадали.

«В частности ночью противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Пески. Позже, вблизи Майорского враг попытался спровоцировать наших военных одним выстрелом из подствольного гранатомета. Такую же тактику применил и у Луганского», — говорится в утренней сводке.

Подчеркивается, что украинские военные огонь в ответ не открывали.

С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала один обстрел со стороны боевиков. «Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал наших воинов вблизи Шумел. Однако огонь украинские защитники не открывали», — сказано в сообщении.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.

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