В Украине выявили 1 271 заболевшего коронавирусом за сутки. Это новый антирекорд

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 1 271 новый случай заболевания коронавирусной болезнью, что стало абсолютным антирекордом за все время исследований. Также 914 ранее заболевших выздоровели, а 24 человек умерли.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



За все время пандемии в Украине подтверждено 75 490 случаев заболевания COVID-19. Из них 41 527 человек выздоровели, а 1 788 — скончались. Продолжают болеть 32 175 человек, что на 333 больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:

У властей Украины нет официальных данных о заболеваемости COVID-19 на неподконтрольных территория Донбасса и в аннексированном Крыму.



Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Львовской (156), Харьковской (146) и Ивано-Франковской (127) областях, а также в Киеве (150).



Вчера, 4 августа, в стране выявили 1 061 заболевших коронавирусной инфекцией; 3 августа сообщалось о 990 новых инфицированных, 2 августа — о 1 112 инфицированных, 1 августа — 1 172 случаях, 30 июля было 1 197 новых заразившихся.