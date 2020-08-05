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В палатках на КПВВ «Новотроицкое» продолжают жить 14 человек. Их не пускает «ДНР»

05 августа 2020, 09:42

В палатках на КПВВ «Новотроицкое» продолжают жить 14 человек. Их не пускает «ДНР»

Фото: Евгений Каплин / Facebook Фото: Евгений Каплин / Facebook

Четырнадцать человек продолжают жить в палатках Госсслужбы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Эти люди не могут попасть на неподконтрольную Украине территории, потому что их нет в списках группировки «ДНР» на пропуск. Застрявшие люди ожидают, когда их добавят в эти списки.


КПВВ «Новотроицкое» связан дорожным коридором с пунктом пропуска сепаратистов «Еленовка». Чтобы попасть в Донецк, человеку нужно быть включенным в список, который составляет штаб «ДНР» по коронавирусу. Прибывшие с украинской стороны также обязаны пройти 14-дневную обсервацию в больнице. «ДНР» открывает КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

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