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Турецкий Onur продал Мариуполю асфальт дороже, чем украинские компании

05 августа 2020, 10:15

Турецкий Onur продал Мариуполю асфальт дороже, чем украинские компании

Коммунальное предприятие «Мариупольавтодор» 27 июля подписало договор с турецкой компанией «Onur taahhut tasimacilik insaat ticaret ve sanayi anonim sirketi» на покупку 6100 тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМАС-20) стоимостью 24,66 миллиона гривен. Об этом сообщается на сайте «Прозорро», передают «Наші Гроші».

Согласно договору, за 2380 тонн асфальтобетона заказчик заплатит из собственных средств, стоимость 3720 тонн оплатит городской бюджет Мариуполя. Цена за 1 тонну ЩМАС-20 составляет 4043 гривен с НДС.

Турецкая фирма «Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve San. A.S » и украинское ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» — родственные фирмы. Учредителями «Онур Конструкцион Интернешнл» являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз, а также львовянин Олег Фарион. Украинский «Онур» закупает асфальт для выполнения ремонтов у украинского представительства турецкого «Onur».

При этом, украинский «Онур» демонстрирует более низкие цены на ЩМАС, чем турецкая фирма. К примеру, в июле Львовская САД заключила договор с компанией на 287 миллионов ​​гривен, где ЩМА на битуме стоит 3889 гривен за тонну.

Цены турецкой компании выше, чем аналогичные позиции на тендерах в соседних областях. Например, в Днепропетровской области на двух тендерах, которые выиграла фаворит «Укравтодора», ЩМА стоит на 9% дешевле — 3630 — 3733 гривен за тонну. «Славдорстрой» продал «Укравтодору» ЩМА-20 на харьковском тендере ниже на треть — 2556 гривен за тонну.

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