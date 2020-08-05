В Луганской области подтверждено еще 5 случаев коронавирусной инфекции

За минувшие сутки в Луганской области подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает областной лабораторный центр.



Два положительных результата получены у прибывших из оккупированного Донбасса в Северодонецк. Еще три положительных теста выявлены при тестировании больных пневмонией. Один инфицированный из Северодонецка, двое из Старобельского района, из них один вернулся из России.



По состоянию на утро 5 августа на подконтрольной территории Луганской области зарегистрировано 136 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 106 человек выздоровели 106 больных, 1 умер в Северодонецке (тяжелая сопутствующая патология, инфаркт).