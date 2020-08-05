Красный крест отправил на оккупированный Донбасс 4 грузовика «гуманитарки»

Международный комитета Красного Креста отправил на временно оккупированной территорию Донбасса четыре грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.



Груз весом более 49 тонн содержит продуктовые наборы, стройматериалы, гигиенические наборы, товары медицинского назначения и медицинское оборудование.



«Отметим, представители НЗФ сегодня продолжают блокирование пересечения линии соприкосновения гражданскими, впрочем, грузовики Международного Комитета Красного Креста могут доставлять помощь на оккупированною территорию», — говорится в сообщении.