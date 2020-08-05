Беспилотник ОБСЕ глушили на Луганщине

Беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ подвергся глушению 2 августа в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

«При выполнении полета над районами между подконтрольным правительству н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и неподконтрольным правительству н. п. Калиново-Борщеватое (61 км к западу от Луганска) БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигнала GPS», - говорится в отчете.

В миссии отметили, что помехи могли создаваться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения беспилотника.