Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Центрэнерго» не согласны с формулой цены на уголь ДТЭК

05 августа 2020, 12:57

В «Центрэнерго» не согласны с формулой цены на уголь ДТЭК

В цену закупаемого «Центрэнерго» угля у «ДТЭК Добропольеуголь» должны включаться транспортные расходы между украинской шахтой и ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора «Центрэнерго» Александр Корчинский.

«Не изменилась также наша позиция насчет ценообразования: к импортному биржевому паритету должны прилагаться реальные транспортные расходы между украинской шахтой и украинской ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов. Позиция эта принципиальна, и мы будем настаивать на ней при обсуждении последующего стратегического контракта», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».

Корчинский отметил, что заключенный ранее «оперативный» контракт с ДТЭК предусматривает закупку угля по цене 1,65 тысячи гривен за тонну на условиях отсрочки платежа.

Он уточнил, что по состоянию на 30 июля ДТЭК отгрузил «Центрэнерго» только 30,8 тысячи тонн угля, хотя в рамках контракта в июле он должен был направить 100 тысяч тонн.

При этом «Центрэнерго» выкупает 100% производимого государственными шахтами угля, и отказалось от закупки российского угля, как это ранее было при прошлом руководителе компании. «У нас действительно стоит задача покупать уголь у государственных шахт. И мы выкупаем его на 100%. Раньше было много заявлений, что склады у них забиты. Но на сегодня ситуация с добычей и запасами у госшахт поменялась: не хватает угля, причем много не хватает», — сказал Корчинский.

Руководитель «Центрэнерго» также сообщил, что компания продолжает использовать природный газ, поскольку это положительно влияет на экономику предприятия из-за меньшей себестоимости отпускаемой электроэнергии.

«Если комбинировать уголь и газ, то себестоимость у нас будет примерно 1,4 грн/кВт-ч, а если бы мы чисто на газе работали, то было бы примерно 1,2 грн/кВт-ч, хотя сейчас уже немножко больше, потому что присутствует тенденция к росту цен на газ», — пояснил он.

«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и 5 — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 мегаватт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.

ТЕГИ

Организации
ДТЭК Центрэнерго

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
12:30
«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки
11:13
В Луганске задержали сотрудника «Минтранса ЛНР» за получение взятки
09:09
«ЛНР»: Число инфицированных коронавирусом возросло до 616 человек
21:23
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:22
«ДНР» возобновляет «пожарные» проверки из-за сгоревших полей
11:48
«ДНР» сообщила о 44 заболевших и одном умершем из-за COVID-19 за сутки
09:56
«ДНР» решила затопить аварийный участок шахты из-за пожара
09:30
ОБСЕ зафиксировала движение поезда из ОРЛО в РФ
23:08
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 августа
20:00
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 13 лет по обвинению в «госизмене»
15:31
В Горловке произошел сильный пожар в многоэтажке. При тушении нашли две мины
14:30
День открытого КПВВ под Донецком: ситуация на линии соприкосновения
14:26
«ЛНР» задержала жителя Алчевска, подозреваемого в ограблении финучреждения
11:04
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 614 человек
все новости
16:43
На Луганщине пограничники задержали 14 нарушителей самоизоляции
16:13
Фокин определится со своим участием в ТКГ до конца недели
16:08
Украинские военные обвинили боевиков в продвижении под Зайцево во время перемирия
15:38
Правительство утвердило стратегию регионального развития на семь лет
15:19
«Укразализныця» ищет главного в схемах между проводниками и безбилетниками
14:58
Аваков в Италии заявил о недопустимости нахождения там «представительств Л-ДНР»
14:37
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко обсудил передачу бойцов ЧВК «Вагнера»
14:20
В Северодонецке представили главу военно-гражданской администрации города
14:07
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
13:55
Кабмин выделит деньги на жилье для 55 переселенцев
13:41
МВД передаст Италии сведения о еще 20 наемниках, воюющих на Донбассе
13:17
Торецк уже пять дней живет без водоснабжения из-за аварии в «серой зоне»
12:57
В «Центрэнерго» не согласны с формулой цены на уголь ДТЭК
12:55
Беспилотник ОБСЕ глушили на Луганщине
12:30
«ДНР» сообщила о 37 заболевших и одной смерти от коронавируса за сутки
все новости
ВИДЕО
Оппозиция «ДНР»: Фейк или разборки внутри ФСБ? ►
05 августа, 14:07
Силовики задержали захватчика банка в Киеве
03 августа, 14:56
Перемирие на Донбассе. Итоги первой недели ►
01 августа, 22:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция