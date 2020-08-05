В «Центрэнерго» не согласны с формулой цены на уголь ДТЭК

В цену закупаемого «Центрэнерго» угля у «ДТЭК Добропольеуголь» должны включаться транспортные расходы между украинской шахтой и ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора «Центрэнерго» Александр Корчинский.



«Не изменилась также наша позиция насчет ценообразования: к импортному биржевому паритету должны прилагаться реальные транспортные расходы между украинской шахтой и украинской ТЭС, а не стоимость фрахта из Нидерландов. Позиция эта принципиальна, и мы будем настаивать на ней при обсуждении последующего стратегического контракта», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».



Корчинский отметил, что заключенный ранее «оперативный» контракт с ДТЭК предусматривает закупку угля по цене 1,65 тысячи гривен за тонну на условиях отсрочки платежа.



Он уточнил, что по состоянию на 30 июля ДТЭК отгрузил «Центрэнерго» только 30,8 тысячи тонн угля, хотя в рамках контракта в июле он должен был направить 100 тысяч тонн.



При этом «Центрэнерго» выкупает 100% производимого государственными шахтами угля, и отказалось от закупки российского угля, как это ранее было при прошлом руководителе компании. «У нас действительно стоит задача покупать уголь у государственных шахт. И мы выкупаем его на 100%. Раньше было много заявлений, что склады у них забиты. Но на сегодня ситуация с добычей и запасами у госшахт поменялась: не хватает угля, причем много не хватает», — сказал Корчинский.



Руководитель «Центрэнерго» также сообщил, что компания продолжает использовать природный газ, поскольку это положительно влияет на экономику предприятия из-за меньшей себестоимости отпускаемой электроэнергии.



«Если комбинировать уголь и газ, то себестоимость у нас будет примерно 1,4 грн/кВт-ч, а если бы мы чисто на газе работали, то было бы примерно 1,2 грн/кВт-ч, хотя сейчас уже немножко больше, потому что присутствует тенденция к росту цен на газ», — пояснил он.



«Центрэнерго» эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и 5 — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 мегаватт. Государству принадлежит 78,3% акций компании.