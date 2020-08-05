«Укразализныця» ищет главного в схемах между проводниками и безбилетниками

В «Укразализныце» проводят служебное расследование, чтобы выйти на того, кто «крышует» поборы между проводниками и пассажирами без билетов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член наблюдательного совета УЗ Сергей Лещенко.



«Мы должны дать ответ на системную проблему, когда проводники за деньги подсаживают пассажиров. Эта система поборов существует много лет, и не может функционировать без централизованного "крышевания"», — написал он.



Также Лещенко напомнил, сейчас продолжается служебное расследование действий руководителя филиала «Пассажирская компания» Максима Миняйло относительно коррупции, уличенной во время обысков СБУ и НАБУ.



Член наблюдательного совета добавил, что компания нуждается в реформировании.

31 июля в поезде «Мариуполь-Киев», за несколько часов до прибытия в столицу, неизвестный мужчина напал на пассажирку Анастасию Луговую, которая ехала в купе с малолетним сыном. Злоумышленник сильно избил девушку и попытался ее изнасиловать на глазах у ребенка. Девушке с сыном удалось убежать из купе.



Напавшего задержала полиция по прибытии в Киев. Злоумышленником оказался ранее судимый за совершение кражи уроженец Запорожья, 1975 года рождения.



Ему была избрана мера пресечения в виде ареста без возможности залога. Мужчине сообщено о подозрении по части 1 статья 153 (Сексуальное насилие), части 2 статьи 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.



«Укрзализныця» уволит сотрудников, из-за халатности которых посторонний мужчина проник в поезд. С должностей будут уволены проводник вагона, в котором произошло нападение, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.