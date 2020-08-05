Правительство утвердило стратегию регионального развития на семь лет

Правительство Украины утвердило государственную стратегию регионального развития страны на 2021-2027 годы, в которой содержатся задачи по созданию условий реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.



Такое решение было принято на заседании Кабинета министров.



В документе названы три стратегические цели, которые необходимо достичь. Первая — это формирование сплоченной страны в социальном, гуманитарном, экономическом, экологическом и пространственном измерениях, вторая — повышение уровня конкурентоспособности регионов, третья — развитие эффективного многоуровневого управления.



Пограничные с Россией территории и территории на линии соприкосновения в стратегии отнесены к таким, которые находятся в неблагоприятных условиях. Отдельным типом территорий указаны оккупированные территории Донбасса и Крыма.



Среди обозначенных оперативных целей в стратегии указано создание условий для реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма в украинское пространство. Для этого предлагается выполненить ряд задач: определение стратегических направлений реинтеграции, осуществление комплекса мер и процедур по восстановлению полноценной деятельности местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, территориальных органов центральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов. Также указана необходимость восстановления поврежденной инфраструктуры, привлечения украинских и зарубежных инвестиций для восстановительных работ.