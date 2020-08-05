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Украинские военные обвинили боевиков в продвижении под Зайцево во время перемирия

05 августа 2020, 16:08

Украинские военные обвинили боевиков в продвижении под Зайцево во время перемирия

Боевики группировки «ДНР» обустраивают новые позиции, продвинувшись на полкилометра в «серой зоне» под Зайцево Донецкой области. Об этом украинские военные, которые несут службу в этом районе, рассказали в сюжете телеканала «Украина 24».

По словам бойцов, боевики используют перемирие для проведения работ по обустройству позиций.

Также военные рассказали, что «ДНР» запускает зоны. По словам армейцев, это происходит по ночам, когда миссия ОБСЕ завершает мониторинг.

«Они летают над нашими позициями, ведут съемку. Мы знаем места, откуда они запускаются и где приземляются», — рассказал один из военнослужащих.

Согласно принятым Трехсторонней контактной группой договоренностям о полном прекращении огня, обустройство новых позиций приравнивается к наступательным действиям. Такие действия запрещены с 27 июля. Также стороны конфликта не могут использовать любые летательные аппараты, включая беспилотники.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.

После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Власти Украины отмечают, что, после вступления перемирия в силу, в рядах вооруженных сил на Донбассе нет погибших и ранены.

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