На Луганщине пограничники задержали 14 нарушителей самоизоляции

С начала недели в Луганской области пограничники задержали 14 нарушителей самоизоляции. Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.



Трое из них были выявлены в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская».



«Они обязались на соблюдение карантинных правил 23, 25 и 30 июля. Не дождавшись 14 дней пытались выехать на временно оккупированную территорию 3 и 4 августа, значительно раньше установленного срока окончания самоизоляции», - говорится в сообщении.



Еще одиннадцать человек, у которых не закончился срок самоизоляции, были остановлены в пункте пропуска «Меловое». Они направлялись в Российскую Федерацию.



Сотрудники Нацполиции составили протоколы по ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.