Гибель ребенка в стоматологии Мариуполя: дело передали в суд через три года

Следователи главного управления полиции Донецкой области завершили досудебное расследование по факту гибели ребенка в стоматологической клинике Мариуполя в 2017 году. Спустя три года дело передано в суд.



Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



22 июля 2017 года родители привели двухлетнего сына на лечение в частную стоматологическую клинику. Ему был сделан общий наркоз, во время стоматологического вмешательства мальчик умер.



«Доказать факт врачебной ошибки сложно, потому кропотливая работа заняла три года», — говорится в сообщении полиции.



Отмечается, что за это время было проведено 4 долговременные комиссионные судебно-медицинские экспертизы в разных городах Украины в том числе в Минздраве. Согласно выводам комиссионных судебно-медицинских экспертиз, было установлено, что к смерти привели именно действия врача-анестезиолога.



Следствие установило, что мальчик погиб из-за асфиксии — бинт перекрыл доступ кислорода в организм ребенка. В полиции считают, что собранные доказательства указывают на то, что смерть ребенка наступила в результате халатности врача-анестезиолога.



Женщину обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 140 Уголовного кодекса. Если суд признает виновной 52-летнюю фигурантку, то ей грозит наказание от ограничения свободы на срок до 5 лет или до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.