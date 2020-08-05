Штаб ООС: На Донбассе был один обстрел, перемирие продолжается

С начала текущих суток, 5 августа, на Донбассе украинские военные зафиксировали один обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.



Обстрел был зафиксирован в районе поселка Шумы, когда по позициям ВСУ одиночно стреляли из подствольного гранатомета. При этом военные отмечают, что контролируют ситуацию.



«На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил не открывали огонь в ответ на сознательные провокации со стороны противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», - говорится в сообщении на Facebook.



За минувшие сутки пророссийские боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, с начала текущих зафиксирован один обстрел.





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На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открыть огонь в случае нарушения «режима тишины» другой стороной.