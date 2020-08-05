Ремонт на водоводе Горловка – Торецк должны начать 6 августа

Проведение ремонтно-восстановительных работ на водоводе Горловка – Торецк запланировано на 6 августа. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
По его словам, пиротехники ГСЧС и сотрудники компании «Вода Донбасса» закончили обследование участка водовода в районе шахта Южная за границами пгт Южное Торецкого горсовета.
«Прорыв - трещина 1,2 х 0,05 м - находится на границе с временно неконтролируемой территорией, в труднодоступной для проезда техники местности», - говорится в сообщении.
Авария на водоводе произошла в «серой зоне» 1 августа. На сегодняшний день авария не ликвидирована, местные жители живут без водоснабжения уже пятый день. Воду подвозят спасатели по графику.