Ремонт на водоводе Горловка – Торецк должны начать 6 августа

Проведение ремонтно-восстановительных работ на водоводе Горловка – Торецк запланировано на 6 августа. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



По его словам, пиротехники ГСЧС и сотрудники компании «Вода Донбасса» закончили обследование участка водовода в районе шахта Южная за границами пгт Южное Торецкого горсовета.



«Прорыв - трещина 1,2 х 0,05 м - находится на границе с временно неконтролируемой территорией, в труднодоступной для проезда техники местности», - говорится в сообщении.



Авария на водоводе произошла в «серой зоне» 1 августа. На сегодняшний день авария не ликвидирована, местные жители живут без водоснабжения уже пятый день. Воду подвозят спасатели по графику.