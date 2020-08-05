В Киеве взяли под стражу мужчину, который угрожал взорвать банк

Гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который 3 августа угрожал взрывом в помещении киевского банка, отправлен под стражу. Печерский районный суд Киева принял это решение сегодня, 5 августа.



Около полудня понедельника, 3 августа, в отделение «Универсал Банка» в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева зашел мужчина, который сказал, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководительница отделения осталась в качестве заложницы.



Террористом оказался гражданин Узбекистана, 32-летний уроженец Самарканда Сухроб Каримов. Он требовал внимания СМИ и прямого эфира, чтобы сделать заявление.



Около 15:10 понедельника злоумышленник был захвачен живым. В результате происшествия никто не пострадал.



У злоумышленника взрывчатки не оказалось.



По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, Каримов с 1998 года состоял на психоневрологическом учете с диагнозом «олигофрения». Это диагноз был ему поставлен, когда ему было 10 лет. К уголовной ответственности не привлекался.



Было открыто уголовное производство по статье «террористический акт» (статья 258 Уголовного кодекса).