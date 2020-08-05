СБУ: Боевики «ДНР» хранили в Марьинке оружие для терактов

В Донецкой области СБУ ликвидировала тайник с взрывчаткой и военными средствами поражения. В спецслужбе предполагают, что эти боеприпасы представители группировки «ДНР» планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.



«Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах», - сообщает пресс-центр СБ Украины.



В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручные противотанковые гранатометы, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонатора, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Все эти боеприпасы направлены на экспертизу. Правоохранители сообщают, что продолжают следствие, устанавливают источники происхождения оружия и взрывчатки, а также обстоятельства, при которых могли состояться теракты.