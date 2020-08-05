На Донетчине задержан боевик из «Востока»

Правоохранители задержали бывшего члена незаконного вооруженного формирования «Восток» после того как он тайно прибыл на подконтрольную украинской власти территорию. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.



По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды группировки «ДНР». Он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках, был пулеметчиком.



В 2015 году мужчина покинул ряды незаконных вооруженных формирований и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия.



Продолжаются следственные действия. Мужчину подозревают в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).

Батальон боевиков «Восток» основал Александр Ходаковский - бывший сотрудник спецподразделения СБУ «Альфа», так называемый секретарь совбеза группировки «ДНР» в отставке.



В одном из докладов Bellingcat о сбитом «Боинге» MH17 говорится, что батальон «Восток» Ходаковского помогал с транспортировкой прибывшего на Донбасс российского «Бука».