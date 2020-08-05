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Семьи военных, погибших в первые годы АТО на Донбассе, получат надбавку к пенсии

05 августа 2020, 22:00

Семьи военных, погибших в первые годы АТО на Донбассе, получат надбавку к пенсии

Кабинет министров Украины принял решение о предоставлении адресной помощи к пенсиям членам семей военнослужащих, в том числе добровольцев, погибших во время участия в АТО/ООС на Донбассе.

Как рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная, теперь наименьшая пенсионная выплата для членов семей погибших военных, где есть один нетрудоспособный, составит 7 800 гривен, если двое нетрудоспособных - 12 200 гривен, если трое - максимальная пенсионная выплата составит 17 120 гривен.

«Пенсионный фонд проводит сейчас перерасчеты пенсий, и в сентябре семьи получат две выплаты - и за август, и за сентябрь», - сказала Лазебная.

Она отметила, что в таких семьях пенсии были в 1,5-2 раза ниже, чем нынешние.

«Поэтому правительство нашло ресурсы и возможности решить этот вопрос и установило адресные доплаты к пенсиям», - отметила министр.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, пенсионное обеспечение семей погибших участников АТО/ООС было несправедливым, поскольку существовала разница в размере выплат родным военнослужащих, погибших в 2014-2015 годах, и родным тех, кто погибли позже.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что после общения с семьями погибших военнослужащих, решил предложить изменения Кабмину. Решение будет распространяться на 9 тысяч членов семей погибших военнослужащих.

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