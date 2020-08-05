На Донетчине умерла пациентка с COVID-19

За сутки в Донецкой области скончалась одна пациентка с COVID-19. В Донецкой областной военно-гражданской администрации сообщили, что умерла 73-летняя жительница Доброполья.



Всего в области коронавирусная болезнь диагностирована у 940 человек. Из них 14 человек узнали о подтвержденном диагнозе сегодня, 5 августа: шестеро в Мариуполе, четверо в Мангушском районе, двое в Славянске, и по одному человеку в Дружковке и Константиновке.

За вторник, 4 августа, в Донецкой области выявили 21 нового заболевшего коронавирусной болезнью.



На подконтрольной Украине части Донетчины за все время пандемии выздоровели 749 человек, а 13 — умерли. На лечении остаются 178 человек.