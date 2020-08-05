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Претендент на должность посла США в Украине назвал количество россиян на Донбассе

05 августа 2020, 23:06

Претендент на должность посла США в Украине назвал количество россиян на Донбассе

Около 2 300 россиян сейчас находятся на востоке Украины, заявил кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон. По его словам, Россия передала незаконным вооруженным формированиям на Донбассе «более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие» и прочее оружие. Об этом он заявил Комитету по международным отношениям Сената США, передает «Голос Америки».

Дейтон также заявил, что украинским военным на Донбассе противостоит «достаточно мощная сила».

«Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные», - заявил Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине предложил президент Дональд Трамп.

Кит Дейтон сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США.

Сегодня кандидатуру Дейтона поддержал Украинский конгрессный комитет Америки. Бывший посол в Украине Уильям Тейлор назвал Дейтона «военным профессионалом, который не принадлежит ни к одной партии».

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