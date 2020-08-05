По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

Ситуация с распространением Covid-19



За сутки в Донецкой области скончалась одна пациентка с COVID-19. Всего в области коронавирусная болезнь диагностирована у 940 человек.



В Луганской области подтверждено еще пять случаев коронавирусной инфекции. Два положительных результата получены у людей, приехавших из отдельных районов Донбасса в Северодонецк. Еще три положительных теста выявлены при тестировании больных пневмонией. Среди них один вернулся из России.



С начала недели в Луганской области пограничники задержали 14 нарушителей самоизоляции. Трое из них пытались выехать в отдельные районы Луганщины через КПВВ «Станица Луганская». Еще одиннадцать человек, у которых не закончился срок самоизоляции, были остановлены в пункте пропуска «Меловое». Они направлялись в Российскую Федерацию.



В отдельных районах Донецкой области выявили 37 новых случаев коронавирусной болезни. Среди заразившихся — один медицинский работник. За сутки скончалась одна женщина.



Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 616 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Утверждается, что выписаны 586 человек.





Общество



В Луганске был задержан руководитель одного из департаментов «министерства инфраструктуры и транспорта» группировки «ЛНР» по обвинению в получении взяток.



Международный комитета Красного Креста отправил на временно оккупированную территорию Донбасса четыре грузовых автомобиля с гуманитарной помощью.



Права человека



Четырнадцать человек продолжают жить в палатках Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области. Эти люди не могут попасть на неподконтрольную территорию, потому что их нет в списках группировки «ДНР» на пропуск.



Боевые действия



Около 2 300 россиян сейчас находятся на востоке Украины, заявил кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон. По его словам, Россия передала незаконным вооруженным формированиям на Донбассе ряд боеприпасов и оружие.



Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе.



Беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ подвергся глушению 2 августа в Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.