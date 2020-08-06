Штаб: Боевики только раз нарушили режим тишины за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики совершили один обстрел позиций украинских военных на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Враждебная провокация из подствольного гранатомета отмечена в районе населенного пункта Шумы. Неприцельные выстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — подчеркивается в сообщении.



В штабе ООС заверили, что подразделения огонь в ответ не открывали, но «находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника».



С начала текущих суток украинская сторона обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не зафиксировала.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Власти Украины отмечают, что, после вступления перемирия в силу, в рядах вооруженных сил на Донбассе нет погибших и ранены.