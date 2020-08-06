Очередной антирекорд: в Украине 1 318 человек заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 1 318 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, что стало новым антирекордом за все время исследований.



Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.



Также за сутки выздоровели 997 человек, а 31 — умер.



За все время пандемии в Украине подтверждено 76 808 случаев заболевания COVID-19. Из них 42 524 человек выздоровели, а 1 819 — скончались. Продолжают болеть 32 465 человек, что на 290 больше, чем днем ранее.



Ситуация в регионах:





У властей Украины нет данных по заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской новости, а также в аннексированном Крыму.



Наибольшее число выявленных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.



Предыдущий антирекорд заболеваемости коронавирусом был зафиксирован днем ранее, 5 августа, — 1 271 человек; 4 августа сообщалось о 1 061 новом случае заболевания, 3 августа — о 990 новых инфицированных, 2 августа — о 1 112 заболевших; 1 августа выявлено 1 172 инфицированных.