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Очередной антирекорд: в Украине 1 318 человек заболели коронавирусом за сутки

06 августа 2020, 08:53

Очередной антирекорд: в Украине 1 318 человек заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в Украине зафиксирован 1 318 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, что стало новым антирекордом за все время исследований. 

Об этом сообщается на сайте системы мониторинга коронавируса СНБО.

Также за сутки выздоровели 997 человек, а 31 — умер.

За все время пандемии в Украине подтверждено 76 808 случаев заболевания COVID-19. Из них 42 524 человек выздоровели, а 1 819 — скончались. Продолжают болеть 32 465 человек, что на 290 больше, чем днем ранее.

Ситуация в регионах:



У властей Украины нет данных по заболеваемости коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской новости, а также в аннексированном Крыму.

Наибольшее число выявленных случаев коронавирусной болезни за минувшие сутки зафиксировано во Львовской области (197), Киеве (180) Харьковской (142), Ивано-Франковской (127), Одесской (110) областях.

Предыдущий антирекорд заболеваемости коронавирусом был зафиксирован днем ранее, 5 августа, — 1 271 человек; 4 августа сообщалось о 1 061 новом случае заболевания, 3 августа — о 990 новых инфицированных, 2 августа — о 1 112 заболевших; 1 августа выявлено 1 172 инфицированных.

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