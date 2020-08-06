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В Луганской области возле газопровода нашли «растяжку»

06 августа 2020, 09:23

В Луганской области возле газопровода нашли «растяжку»

В Луганской области вблизи Северодонецка рядом с газопроводом нашли самодельное взрывное устройство. Об этом начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила в Facebook.

«Утром в Новоайдарский отдел полиции поступило сообщение диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружен предмет, похожий на растяжку», - написала Погукай.

Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, специалисты газовой службы остановили подачу газа.

Она подчеркнула, что взрывчатку убрали до того, как произошел теракт.

Сейчас ищут причастного, также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье о теракте.

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