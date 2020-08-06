Минск пока официально не подтвердил согласие передать Киеву задержанных боевиков

Власти Беларуси пока официально не подтвердили свое согласие передать Украине задержанных членов частной военной компании «Вагнера», воевавших на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.



При этом он назвал вчерашний телефонный разговор между президентами Украины и Беларуси Владимиром Зеленским и Александром Лукашенко «очень конструктивным» и отметил, что «с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам».



«Но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ», — добавил Кулеба.



Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что в интервью с ним белорусский президент сообщил о согласии выдать Киеву некоторых задержанных боевиков.



Сегодня Лукашенко пригласил в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании. Российская сторона заявила, что задержанные — сотрудники частного охранного предприятия, которые направлялись в Стамбул.



По информации украинской стороны, 28 из 33 задержанных воевали на стороне группировок «Л-ДНР» на Донбассе. Среди них 9 граждан Украины.



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