«ДНР» сообщила о 48 случаях инфицирования COVID-19 и трех смертях за день

Так называемый «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 48 новых случаев заболевания коронавирусом. А также три летальных случая.



Утверждается, что из числа выявленных за минувшие сутки заболевших три случая обнаружено у приехавших из Украины и один – из Российской Федерации. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, из них 10 медицинских работников.



Умершие - мужчина в возрасте 60 лет и женщины в возрасте 92 и 62 лет.



Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписан один пациент.



Всего по состоянию на 11:00 6 августа зарегистрированных случаев инфекции COVID-19 на подконтрольной группировке «ДНР» территории 1914. Из них на лечении – 943 пациента, выписаны – 860 человек, летальных случаев – 111.