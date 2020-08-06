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Зеленский приехал на Донбасс и оценил перемирие

06 августа 2020, 11:46

Зеленский приехал на Донбасс и оценил перемирие

Фото: Офис президента / Facebook Фото: Офис президента / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что режим устойчивого прекращения огня на Донбассе будет сохраняться. Об этом он рассказал во время визита в Часов Яр Донецкой области.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушился, но это жизнь. Если бы все зависело от нашей стороны, то я уверен, что это был бы принципиальный режим тишины и мы перешли бы к следующим этапам завершения войны», — отметил он на брифинге.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона стремится поддержать нынешний режим тишины.

«Мы хотим выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу. Но скажу, что мы делаем все, как в Украине, так и на встречах в Минском формате, так и на встречах в видеоформате ТКГ», — резюмировал президент.

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