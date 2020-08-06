Зеленский: Фокин будет работать с Кравчуком в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Об этом он рассказал во время визита в Часов Яр Донецкой области.



«Мы пригласили Леонида Макаровича. С ним будет работать и господин Фокин, и наш вице-премьер Алексей Резников, и господин Демченко, который тут находится. То есть, у нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас только рост количества переговоров и встреч», — сказал он.



Зеленский подчеркнул, что главой украинской делегации в ТКГ был выбран первый президент Украины Кравчук, поскольку «у него есть авторитет во всей Украине, и даже на временно оккупированных территориях».



Президент отметил, что экс-глава делегации в ТКГ, второй президент Украины Леонид Кучма действительно проделал большую работу.



«Он действительно устал. Тут нет других причин. Мы ему еще раз благодарны», — сказал он.

Ранее Витольд Фокин сообщил, что его конкретная должность в украинской делегации ТКГ еще не определена.