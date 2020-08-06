На Луганщине будут судить участницу «референдума», которая более двух лет скрывалась в РФ

В Луганской области будут судить жительницу города Попасная за участие в организации «референдума» в 2014 году. Женщина более двух лет скрывалась от следствия в России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



«Женщина осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом голосования на "избирательном участке", располагавшейся в здании учебного заведения. После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней результаты голосования на "участке" были переданы в "Центральной избирательной комиссии"», - говорится в сообщении.



По данным следствия, более двух лет подозреваемая скрывалась от правоохранительных органов на территории России. Поскольку она находилась в розыске, ее задержали при пересечении границы.



Обвинительный акт по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины) направлен в суд.