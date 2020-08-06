Кулеба заявил об отсутствии украинцев в порту Бейрута во время взрыва

Информация о том, что среди пострадавших от взрыва в порту Бейрута есть украинцы, не подтверждается. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



«Была информация, что на двух грузовых суднах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, находились граждане Украины, но на данный момент эта информация не подтверждается. По нашим данным, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев», — сказал он в ходе онлайн-брифинга.



Ранее сообщалось, что в порту Бейрута во время взрыва находились два корабля, которые прибыли из Мариуполя.

В порту Бейрута, столицы Ливана, 4 августа произошел мощный взрыв. Сдетонировало 2750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из складов. В городе оказались повреждены здания в радиусе 10 километров.



На данный момент известно о 137 погибших и более 5 тысячах раненых в результате взрыва.