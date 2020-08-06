«ДНР» приговорила своего «следователя» к 7 годам тюрьмы за взятку

Так называемый «суд» группировки «ДНР» приговорил к 7 годам лишения свободы «следователя одной из межрайонных прокуратур ДНР» за получение взятки.



«Судом установлено, что М. вымогал взятку с гражданина Б. и в дальнейшем ее получил в размере 200 000 рублей за неприменение к гражданину Б. задержания и избрание в отношении последнего меры пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу, которое находилось в производстве М., что входило в круг его должностных полномочий», — говорится в сообщении на сайте «верховного суда ДНР».



Уточняется, что дело рассматривал «Амвросиевский районный суд». Приговор может быть обжалован в «апелляционной палате верховного суда».