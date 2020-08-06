«ДНР» утверждает, что нашла COVID-19 у 85 человек, которые приехали c подконтрольной Украине территории

В группировке «ДНР» заявили, что коронавирусная инфекция обнаружена у 85 человек, приехавших на подконтрольную ей территорию с 25 июня 2020 года. Об этом сегодня сообщили в «минздраве ДНР».



Утверждается, что все инфицированные были переведены в специализированные учреждения здравоохранения и получают лечение.



При этом в тематических сообществах о ситуации на КПВВ есть мнение, что заболевание коронавирусом может быть вызвано условиями обсервации, которую обязаны проходить все прибывшие в Донецк.



В частности, людей «маринуют» в общем автобусе, когда везут на обсервацию в больницу. Далее прибывших селят по несколько человек в одну палату. Столовая, туалет, и душ — общие. Тесты берутся через какое-то время после пребывания в обсервации, а не сразу на пункте пропуска.

«ДНР» открывает КПВВ «Еленовка» на въезд и выезд только два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Этот пункт пропуска связан дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».



Боевики по-прежнему блокируют работу еще одного КПВВ на Донетчине — «Марьинка».



В Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».