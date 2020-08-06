Зеленский сказал военным на Донбассе, что они могут «дать достойный отпор» в случае наступления

Президент Владимир Зеленский заявил, что режим прекращения огня на Донбассе выполняется, но украинские военные готовы дать «достойный отпор» в случае наступления противника. Об этом глава государства заявил во время выступления перед военнослужащими в Донецкой области.



«Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы бережете своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор», – цитирует Зеленского его пресс-служба.



Также президент вручил государственные награды военным, которые несут службу в зоне проведения операции Объединенных сил.

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На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось. Также продолжают использоваться беспилотники, что запрещено договоренностями. Накануне украинские военные обвинили боевиков в продвижении в районе Зайцево.